Главная / Новости / Донецкая область / Пограничники на одном из донбасских КПВВ трижды отбивались от взятки
Последние новости раздела
- Страшное падение в Селидово: появились новые подробности14:14
- Боевики "ДНР" запретили медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ14:09
- Винесено вирок вбивцям 16-річного патріота з Краматорська13:58
- Донбасс: в местах развода сил и средства вовсю идет стрельба13:37
- На Донетчине изъяли опасное "наследство дедушки"13:24
- Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки13:14
- Донецкое направление: 5 "не тяжелых" обстрелов13:03
- Везде обман: как в "ДНР" российские автобусы выдали за свои12:55
- 8 "горячих точек": опубликована карта из зоны АТО12:39
- Горловские автобусы дождались ключей12:19
Пограничники на одном из донбасских КПВВ трижды отбивались от взятки
10.11.2017 10:31
На КПВВ "Майорское", что у линии разграничения, пограничники вчера задокументировали три попытки оказания неправомерного денежного вознаграждения за беспрепятственное пересечение линии разграничения.
От неправомерных средств пограничники отказались и направили сообщение в Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), сообщает Госпогранслужба Украины.
Теги: Донбасс, взятка, Майорск, КПВВ
Читайте также:
- Через КПВВ "Майорск" мужчина пытался провезти 60 тысяч долларов (ВИДЕО)
- В Донбассе троих судей уволили за взятки
- В Донецкой области ревизора поймали на взятке
- Двух прокуроров Харьковщины арестовали за получение взятки в 10 тыс. долларов
- В Донецкой области судья и адвокат попались на взятке
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- Страшное падение в Селидово: появились новые подробности14:14
- Боевики "ДНР" запретили медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ14:09
- Винесено вирок вбивцям 16-річного патріота з Краматорська13:58
- Луганск перепугался из-за какого-то хлопка13:50
- Плотницкий выселил "главу МВД ЛНР" из "отжатого" дома в прямом эфире (ВИДЕО)13:45
- Донбасс: в местах развода сил и средства вовсю идет стрельба13:37
- На Донетчине изъяли опасное "наследство дедушки"13:24
- Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки13:14
- Луганское направление: стрельба вслепую из запрещенных "стволов"13:08
- Донецкое направление: 5 "не тяжелых" обстрелов13:03
- Страшное падение в Селидово: появились новые подробности14:14
- Боевики "ДНР" запретили медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ14:09
- Винесено вирок вбивцям 16-річного патріота з Краматорська13:58
- Луганск перепугался из-за какого-то хлопка13:50
- Плотницкий выселил "главу МВД ЛНР" из "отжатого" дома в прямом эфире (ВИДЕО)13:45
- Донбасс: в местах развода сил и средства вовсю идет стрельба13:37
- На Донетчине изъяли опасное "наследство дедушки"13:24
- Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки13:14
- Луганское направление: стрельба вслепую из запрещенных "стволов"13:08
- Донецкое направление: 5 "не тяжелых" обстрелов13:03
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе