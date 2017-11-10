Пограничники на одном из донбасских КПВВ трижды отбивались от взятки

10.11.2017 10:31

На КПВВ "Майорское", что у линии разграничения, пограничники вчера задокументировали три попытки оказания неправомерного денежного вознаграждения за беспрепятственное пересечение линии разграничения.



От неправомерных средств пограничники отказались и направили сообщение в Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), сообщает Госпогранслужба Украины.