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Архив - Донецкая область

Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе

10.11.2017 19:21
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Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), наблюдатели посетили приграничный район, который не контролируется правительством.

Наблюдая за ситуацией в пункте пропуска вблизи с. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) в течение приблизительно 1 часа и 40 минут, команда СММ видела, что из Украины выехали 28 автомобилей (17 с украинскими номерными знаками, 6 — с российскими и 5 с табличками "ДНР") и 3 грузовика с тентованными грузовыми отсеками (с украинскими номерными знаками).

За тот же промежуток времени в Украину въехали 19 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими и 5 с табличками "ДНР").



Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
 
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