Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу

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Місце проживання пенсіонера не є підставою для позбавлення його пенсії. Як повідомляє Благодійни Фонд "Право на захист", апеляційний суд погодився з доводами юристів цього БФ.
Ось, що повідомляє БФ "Право на захист":
"Віра Григорівна – донеччанка. Багато років жінка працювала оператором вентиляційного обладнання на шахті, аж поки не пішла на пенсію у 1984 році, отримавши від держави звання "Ветеран праці" та надію на гідне життя пенсіонерки. З початком бойових дій на Донбасі, боячись за своє життя, Віра Григорівна переселилася до міста Курахове. Але згодом жінка стала не в змозі оплачувати оренду квартири та була змушена повернутися додому, у Донецьк, де важко захворіла.
Перенесені інфаркт та інсульт призвели до того, що жінка ледь пересувається по квартирі, тож, зрозуміло, що ні про яку поїздку на контрольовану Урядом України територію не може бути й мови.
Саме тоді, у березні 2016 року, коли Віра Григорівна тільки-но почала одужувати, їй було призупинено виплату пенсії за віком, нарахування та отримання якої передбачено чинним законодавством.
Управління Пенсійного фонду (УПФУ) у Мар’їнському районі у листі від 28.03.2017 року відповіло, що виплата пенсії була призупинена з березня 2016 року після обміну інформацією з Єдиною інформаційною базою про внутрішньо переміщених осіб та посилалося на постанову Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", яким змінено умови та порядок отримання пенсій окремими категоріями громадян.
Отже, відновлення виплати пенсії стало залежати від рішення Комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та безпосередньо факту перебування за відповідною адресою, що є неприпустимим.
Віра Григорівна звернулася по допомогу до Маріупольського офісу БФ "Право на захист".
"Припинення виплати пенсії у даному випадку суперечить принципам, наведеним в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", – зазначила юрист БФ "Право на захист" Яніна Ребенкова. – Пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю, заслужені попередньою працею і є однією з форм соціального захисту. Цим визначається зміст і характер обов’язку держави щодо тих громадян, які набули право на одержання пенсії. Тож, вивчивши ситуацію, та проаналізувавши можливі варіанти, ми порадили пенсіонерці звернутися до суду та допомогли із підготовкою позовної заяви".
12.09.2017 року Мар’їнським судом було винесене рішення у формі постанови, яким суд повністю задовольнив позовні вимоги та визнав протиправними дії УПФУ в Мар’їнському районі Донецької області та зобов’язав відновити виплати пенсії з 1 березня 2016 року.
Водночас суд наголосив, що відповідач по справі не зміг довести, що стосовно громадянки України дотримався принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації, а його бездіяльність не була наслідком тієї обставини, що позивач має зареєстроване місце проживання на території України у місті Донецьк.
Не погодившись з рішенням суду першої інстанції УПФУ була подана апеляційна скарга, яку, так само, суд апеляційної інстанції, залишив без задоволення.
"Держава, відповідно до конституційних принципів, зобов’язана гарантувати право громадянина на одержання призначеної йому пенсії незалежно від того, де проживає особа, якій призначена пенсія, – підкреслив Леонід Серафимович, адвокат БФ "Право на захист", який представляв інтереси Віри Григорівни у суді. – Отже, місце проживання пенсіонера не може бути підставою для позбавлення його конституційного права на отримання пенсії".
Нагадаємо, понад рік тому Уряд затвердив постанову № 365, якою передбачив механізм здійснення контролю за соціальними і пенсійними виплатами переселенцям. Прийняття цієї Постанови викликало цілу низку негативних наслідків. На разі, систематично порушується право пенсіонерів-переселенців на доступ до правосуддя, право на пенсію, право на недоторканність житла і свободу пересування.
БФ "Право на захист" неодноразово наголошував, що Постановою №365 Кабінет Міністрів України значно обмежив гарантовані законом права пенсіонерів. Отримання пенсії не має залежати від комісій, довідок ВПО, чи ще якихось чинників, не передбачених відповідними Законами України".
Теги: Донецк, Донбасс, пенсия, переселенец
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