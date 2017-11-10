Приморское направление: противник идет на обострение

10.11.2017 08:19

На Приморском направлении (юг Донетчины) ситуация остается напряженной. По данным пресс-центра штаба АТО, противник продолжает обострять ситуацию, регулярно веды обстрелы из всех видов оружия.



Так, украинские позиции вблизи поселка Водяное попадают под удары каждый день. Боевики палят из запрещенного оружия, пытаясь огнем прикрыть усиление своих позиций. Оккупанты применяют минометы 120-го и 82-го калибров, СПГ, крупнокалиберные пулеметы, БМП. Украинские защитники дают адекватный ответ, сообщает мобильная пресс-группа ОТГ Мариуполь.



- Стрелкотня из стрелкового оружия - обычное явление, - рассказывает Виктор (он родом из Харьковской области), который воюет на позиции вблизи Водяного. - Да мы особо не переживаем, ведь позиции хорошо защищены. Но вчера по нам очень плотно работала БМП. Пришлось ответить. А вообще часто "прилетают" сто двадцатый, восемьдесят второй, работает СПГ, "градом" недавно обстреляли.



Роман защищает Украину уже полтора года. Говорит, что ни одно перемирие не проходил без вражеских обстрелов.



- Не помню, чтобы сепары его придерживались, - уверяет воин. - Все эти перемирия они используют, чтобы укрепить свои позиции и нарастить количество вооружения и личного состава. А как всё сделают - начинают бить еще сильнее. Ранее боевики в большинстве случаев применяли стрелковое вооружение. Но последний месяц все чаще бьют с БМП, СПГ, минометов и артиллерии. Они хотят выбить нас с позиций, но ничего у них не получается.



Украинские военные говорят, что в результате вражеских обстрелов часто подвергается разрушениям и поселок Водяное. Из-за опасений за свою жизнь и здоровье и разрушенную инфраструктуру, почти все местные жители давно покинули поселок. Остались жить в Водяном менее двух десятков человек.