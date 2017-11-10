Главная / Новости / Донецкая область / Россия учит донбасских террористов управлять летательными аппаратами
Последние новости раздела
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Донетчину взяли под усиленную охрану17:37
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу17:20
- Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор16:42
Россия учит донбасских террористов управлять летательными аппаратами
10.11.2017 16:16
Группа Информационное Сопротивление сообщила об очередном факте подчинения подразделений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" российскому командовании.
Таковым, по данным ИС, является подготовка военных специалистов наиболее дефицитных специальностей в учебных центрах на территории РФ.
"Так, установлено, что операторы БПЛА (беспилотный летательный аппарат) из состава "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" проходят обучение и переподготовку в 4-м Центре боевого применения и подготовки летного состава ВКС РФ в г.Липецк (РФ)", - сообщили в ИС.
Теги: Россия, Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- США провели разведку над Донбассом
- СБУ выслала российского офицера в СЦКК, "сливавшего" информацию боевикам (АУДИО)
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Дончан завалили просроченными российскими продуктами по бешеным ценам
- Треть "гуманитарного" топлива из РФ в "ДНР" тупо расхищают
- "Вам же теперь американцы премию дадут", - сказал украинцам на блокпосту "заблудившийся" майор РФ
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- В Лисичанске человека забили до смерти18:28
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Луганщину расстрелали авиационными ракетами17:48
- Донетчину взяли под усиленную охрану17:37
- Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума20:15
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- В Лисичанске человека забили до смерти18:28
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Луганщину расстрелали авиационными ракетами17:48
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"