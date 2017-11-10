Штаб АТО: на Донбассе есть потери

10.11.2017 07:44

Согласно данным пресс-центра штаба АТО, 9 ноября на Донбассе в результате боевых действий были ранены двое украинских военных.



В сводке штаба также отмечается, что вчера российско-оккупационные войска произвели 19 обстрелов позиций защитников Украины на Донбассе. Силы АТО 12 раз применяли оружие на поражение противника.



В период с полуночи до шести вечера боевики обстреливали позиции ВСУ у Луганского, Авдеевки, Водяного. Позже под ударами оказались всё те же Луганское и Авдеевка, а также опорные пункты сил АТО у Крымского, Трехизбенки, Золотого, Валуйского, Славного.



"Кроме того, около 22 часов боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122 миллиметра в окрестностях Старого Айдара", - отмечается в сводке.