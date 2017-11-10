Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Штаб АТО: на Донбассе есть потери

10.11.2017 07:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Штаб АТО: на Донбассе есть потери

Согласно данным пресс-центра штаба АТО, 9 ноября на Донбассе в результате боевых действий были ранены двое украинских военных.

В сводке штаба также отмечается, что вчера российско-оккупационные войска произвели 19 обстрелов позиций защитников Украины на Донбассе. Силы АТО 12 раз применяли оружие на поражение противника.

В период с полуночи до шести вечера боевики обстреливали позиции ВСУ у Луганского, Авдеевки, Водяного. Позже под ударами оказались всё те же Луганское и Авдеевка, а также опорные пункты сил АТО у Крымского, Трехизбенки, Золотого, Валуйского, Славного.

"Кроме того, около 22 часов боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122 миллиметра в окрестностях Старого Айдара", - отмечается в сводке.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх