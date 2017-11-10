Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ требует безотлагательных действий

10.11.2017 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ требует безотлагательных действий

"Затруднительное положение гражданского населения на востоке Украины, особенно с приближением зимы, требует безотлагательного внимания и действий", - заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан.

Он предупредил, что тысячи людей остаются без света, воды и газа, поскольку непрекращающийся конфликт продолжает негативно сказываться на функционировании жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, пролегающих через линию соприкосновения и вдоль нее.

Глава Миссии подчеркнул, что СММ ОБСЕ регулярно содействует организации "окон тишины", при координации Совместного центра контроля и координации, и осуществляет соответствующий мониторинг, чтобы обеспечить возможность для проведения ремонтных работ и технического обслуживания на объектах гражданской инфраструктуры. Однако, учитывая масштабы нанесенных повреждений и разрушений, по его словам, эти работы не всегда успевают выполнить. Более того, их часто переносят, так как стороны не предоставляют необходимые гарантии безопасности.

"Стороны выразили готовность к созданию зон безопасности вокруг двух объектов водной инфраструктуры — они обязались прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение, развести силы и средства, а также провести разминирование, — отметил Эртурул Апакан. — Постоянные задержки с полноценным выполнением данных обязательств оказывают непосредственное влияние на жизнеобеспечение гражданского населения".

Апакан подчеркнул необходимость обеспечения доступа для гуманитарных организаций, которые занимаются доставкой продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Он также добавил, что жители таких сел, как Пикузы (бывшее Коминтерново, оккупировано с декабря 2014-го) в Донецкой области и Новоалександровка в Луганской, во многих отношениях просто отрезаны от внешнего мира, а желающих им помочь, как правило, лишают такой возможности.

"Существуют определенные соображения безопасности и меры по ее обеспечению, однако они не должны реализовываться за счет обычных людей", — отметил глава Миссии. И напомнил, что подписанный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению Минских соглашений предусматривает безопасный доступ, доставку, хранение и распространение гуманитарной помощи среди тех, кто в ней нуждается.

Посол также напомнил об острой необходимости открытия дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда, а также ремонта деревянных конструкций над разрушенной частью моста в Станице Луганской — единственным местом для пересечения линии соприкосновения в Луганской области.

Вместе с тем посол Апакан отметил стойкость гражданского населения, проживающего в наиболее пострадавших в результате конфликта районах. "Конфликт продолжается уже четвертый год, при этом люди сумели сохранить чувство собственного достоинства и уважения, - заявил он. - Люди хотят быть вместе со своими родными и иметь возможность обеспечивать свои семьи, свободно передвигаться, работать и жить в мире. Они хотят, чтобы насилие прекратилось".



Теги: Донбасс, конфликт, инфраструктура, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх