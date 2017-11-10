Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди

10.11.2017 11:13

Согласно данным ОО Донбасс SOS, все КПВВ на Донбассе сегодня работают в штатном режиме. Но, судя по данным пользователей соцсетей, ситуация там напряженная.



Приводим вашему вниманию комментарии граждан, которые вынуждены сегодня пересекать линию разграничения (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовка

9-50 В общем ситуация на постах жесть!! Беспредел как всегда. Очереди что на въезд что на выезд огромнешие. Людей ну 500 как минимум. Так что люди подумайте 100 раз ехать сюда или нет.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

7-00 доброе утро. на курахово(перед днр таможней) очередь до моста

8-00 в сторону Донецка стоим, очередь, льгота 35 машин, основная очередь до посадки

9-00 на Курахово, на ДНР таможне очередь оканчивается на мосту. льготы машин 20.в 8 был первый пуск. час стоим без движения

10-00 Приехал из Украины только что ! Вчера перед носом закрыли Украинский блок пост пришлось ночевать ! БЫЛИ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ! К утру собралась толпа перевозчиков , Украинские погранцы более 60 машин пропустили вперед нас ! Ходили ругались - бестолку ! Похоже что у перевозчиков все схвачено и там ! Около девяти прошли Украину - приехали на ДНР ! ДНР стоит - из Украины не пускают никого в результате чего образовалась очередь автомобилей на 100 - все четыре полосы на ДНР овской таможне заняты машинами идущими из Донецка ! Дальше пришлось добираться своим ходом



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

9-10 На Пищевике на Донецк на данный момент 70 машин. Движение есть



Напомним, что сегодня с утра у донбасских КПВВ собрались сотни авто.