- Страшное падение в Селидово: появились новые подробности14:14
- Боевики "ДНР" запретили медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ14:09
- Винесено вирок вбивцям 16-річного патріота з Краматорська13:58
- Донбасс: в местах развода сил и средства вовсю идет стрельба13:37
- На Донетчине изъяли опасное "наследство дедушки"13:24
- Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки13:14
- Донецкое направление: 5 "не тяжелых" обстрелов13:03
- Везде обман: как в "ДНР" российские автобусы выдали за свои12:55
- 8 "горячих точек": опубликована карта из зоны АТО12:39
- Горловские автобусы дождались ключей12:19
Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди
Согласно данным ОО Донбасс SOS, все КПВВ на Донбассе сегодня работают в штатном режиме. Но, судя по данным пользователей соцсетей, ситуация там напряженная.
Приводим вашему вниманию комментарии граждан, которые вынуждены сегодня пересекать линию разграничения (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовка
9-50 В общем ситуация на постах жесть!! Беспредел как всегда. Очереди что на въезд что на выезд огромнешие. Людей ну 500 как минимум. Так что люди подумайте 100 раз ехать сюда или нет.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
7-00 доброе утро. на курахово(перед днр таможней) очередь до моста
8-00 в сторону Донецка стоим, очередь, льгота 35 машин, основная очередь до посадки
9-00 на Курахово, на ДНР таможне очередь оканчивается на мосту. льготы машин 20.в 8 был первый пуск. час стоим без движения
10-00 Приехал из Украины только что ! Вчера перед носом закрыли Украинский блок пост пришлось ночевать ! БЫЛИ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ! К утру собралась толпа перевозчиков , Украинские погранцы более 60 машин пропустили вперед нас ! Ходили ругались - бестолку ! Похоже что у перевозчиков все схвачено и там ! Около девяти прошли Украину - приехали на ДНР ! ДНР стоит - из Украины не пускают никого в результате чего образовалась очередь автомобилей на 100 - все четыре полосы на ДНР овской таможне заняты машинами идущими из Донецка ! Дальше пришлось добираться своим ходом
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
9-10 На Пищевике на Донецк на данный момент 70 машин. Движение есть
Напомним, что сегодня с утра у донбасских КПВВ собрались сотни авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
- На донбасских пунктах пропуска пассажиропоток за сутки вырос на 4 тысячи человек
- Четвертые сутки подряд донбасские пункты пропуска штурмует более 30 тысяч человек
- Вести с донбасских блокпостов: "Военные не ведутся на уговоры..." "Очередь - огромна!"
- Ситуация на донбасских блокпостах: резкий рост пассажиропотока
- Важнейшая новость по донбасским пунктам пропуска!
- У линии разграничения продолжается падение
- Страшное падение в Селидово: появились новые подробности14:14
- Боевики "ДНР" запретили медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ14:09
- Винесено вирок вбивцям 16-річного патріота з Краматорська13:58
- Луганск перепугался из-за какого-то хлопка13:50
- Плотницкий выселил "главу МВД ЛНР" из "отжатого" дома в прямом эфире (ВИДЕО)13:45
- Донбасс: в местах развода сил и средства вовсю идет стрельба13:37
- На Донетчине изъяли опасное "наследство дедушки"13:24
- Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки13:14
- Луганское направление: стрельба вслепую из запрещенных "стволов"13:08
- Донецкое направление: 5 "не тяжелых" обстрелов13:03
- Страшное падение в Селидово: появились новые подробности14:14
- Боевики "ДНР" запретили медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ14:09
- Винесено вирок вбивцям 16-річного патріота з Краматорська13:58
- Луганск перепугался из-за какого-то хлопка13:50
- Плотницкий выселил "главу МВД ЛНР" из "отжатого" дома в прямом эфире (ВИДЕО)13:45
- Донбасс: в местах развода сил и средства вовсю идет стрельба13:37
- На Донетчине изъяли опасное "наследство дедушки"13:24
- Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки13:14
- Луганское направление: стрельба вслепую из запрещенных "стволов"13:08
- Донецкое направление: 5 "не тяжелых" обстрелов13:03
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе