Страшное падение в Селидово: появились новые подробности

10.11.2017 14:14

Утром в Селидово отец отправил 16-летнего сына в учебное заведение, а через несколько часов узнал, что тот выпал из окна 7-го этажа дома, в котором они когда-то жили.



В дежурную часть Селидовского отделения полиции обратились медработники Селидовской городской больницы с сообщением о том, что к ним доставлен 16-летний парень с тяжелыми травмами и многочисленными переломами (ранее утром об этом ЧП сообщили спасатели, укзав, правда, что пострадавшему 15 лет).



Правоохранители немедленно выехали в больницу для выяснения всех обстоятельств. Было установлено, что утром парень якобы пошел в гимназию. Через некоторое время учительница позвонила его отцу и спросила, почему ребенок не пришел на занятия. Взволнованный мужчина заметил, что исчезли ключи от квартиры, в которой они раньше жили, и направился туда. Возле дома мужчина увидел, как карета скорой помощи забирает его сына, который выпал из окна.



Сейчас полицейскими выясняют все обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетний находится в больнице.



В учебном заведении парня характеризуют положительно. Члены семьи утверждают, что конфликтов с ним накануне не было. Известно, что в январе этого года умерла мать парня.



По данному случаю правоохранители открыли уголовное производство по ст.120 "Доведение до самоубийства". Следственные действия продолжаются.