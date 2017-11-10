- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Донетчину взяли под усиленную охрану17:37
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу17:20
- Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор16:42
Тепло и маскировка: "симики" помогли в зоне АТО военным и гражданским
На этой неделе группы гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск", "Торецкое" и "Петропавловка" обеспечили доставку для малообеспеченных семей прифронтовых населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Озарянивка, Айдар и Геевка продуктов питания, теплой одежды и угля для обогрева помещений, переданных волонтерами и международными организациями.
Также группа гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск" доставила военнослужащим 24-го отдельно-штурмового батальона "Айдар" на передовую 100 квадратных метров маскировочной сетки, ящик с теплыми вещами, утепленными стельками и детские рисунки, собранные общественным объединением "Народная самооборона Львовщины" .
Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.
Теги: Донбасс, помощь, АТО, симики
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- В Лисичанске человека забили до смерти18:28
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Луганщину расстрелали авиационными ракетами17:48
- Донетчину взяли под усиленную охрану17:37
- Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума20:15
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- В Лисичанске человека забили до смерти18:28
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Луганщину расстрелали авиационными ракетами17:48
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"