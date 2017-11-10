Тепло и маскировка: "симики" помогли в зоне АТО военным и гражданским

10.11.2017 16:30

На этой неделе группы гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск", "Торецкое" и "Петропавловка" обеспечили доставку для малообеспеченных семей прифронтовых населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Озарянивка, Айдар и Геевка продуктов питания, теплой одежды и угля для обогрева помещений, переданных волонтерами и международными организациями.



Также группа гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск" доставила военнослужащим 24-го отдельно-штурмового батальона "Айдар" на передовую 100 квадратных метров маскировочной сетки, ящик с теплыми вещами, утепленными стельками и детские рисунки, собранные общественным объединением "Народная самооборона Львовщины" .



Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.