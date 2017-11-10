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Архив - Донецкая область

В Авдеевке остановили человека с гранатой

10.11.2017 11:23
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В Авдеевке остановили человека с гранатой

30-летний житель прифронтовой Авдеевки нашел боеприпас и оставил себе, чтобы похвастать опасной находкой перед друзьями. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Во время патрулирования улиц прифронтового города, сотрудники Авдеевского отделения полиции остановили подозрительного мужчину с сумкой. При осмотре клади правоохранители обнаружили и изъяли боевую гранату Ф-1. Местный житель рассказал правоохранителям, что примерно месяц назад нашел боеприпас в лесополосе и перепрятал возле одного из заброшенных домов.

"Хотел показать гранату друзьям, поэтому оставил у себя. Именно сейчас нес ее для демонстрации ", - объяснил свой поступок человек.

Изъятый боеприпас отправлено на экспертизу. А в отношении правонарушителя полицейскими открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде к 7 годам лишения свободы, отмечает Покровский отдел полиции Донецкой области.



Теги: Донбасс, Авдеевка, полиция, граната
 
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