Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок

10.11.2017 14:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок

Так называемое «министерство доходов и сборов» «ДНР» заявляет о введении учетных карточек для транспортных средств, которые часто въезжают и выезжают на оккупированную часть Донецкой области. Об этом говорится в «приказе» «министерства», сообщает Informator.media.
Карточки будут оформляться на личный транспорт, который «неоднократно» перемещается «через таможенную границу ДНР».
Под неоднократностью понимается перемещение одним и тем же лицом одного транспортного средства  не реже, чем один раз в 30 календарных дней.
При этом в приказе сказано, что при утере учетной карточки дубликат не выдается. Другую карточку можно получить только на основании разрешения заместителя «министра — директора департамента таможенного дела Миндоходов», подав письменное обращение.



Теги: Донбасс, регистрация, водитель, таможня, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх