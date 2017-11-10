В ОРДЛО подбросили ГСМ

10.11.2017 14:48

Россия прислала в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) 5,8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Для войны.



"Для обеспечения террористической деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" на протяжении последней недели с территории России было доставлено порядка 2 900 тонн ГСМ: около 1 500 тонн – ж/д. ст. Красная Могила, и около 1400 тонн – ж/д. ст. Иловайск", - сообщает группа Информационное Сопротивление.