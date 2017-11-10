Последние новости раздела
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Донетчину взяли под усиленную охрану17:37
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу17:20
- Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор16:42
В ОРДЛО подбросили ГСМ
10.11.2017 14:48
Россия прислала в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) 5,8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Для войны.
"Для обеспечения террористической деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" на протяжении последней недели с территории России было доставлено порядка 2 900 тонн ГСМ: около 1 500 тонн – ж/д. ст. Красная Могила, и около 1400 тонн – ж/д. ст. Иловайск", - сообщает группа Информационное Сопротивление.
Теги: Россия, Донбасс, ОРДЛО
Читайте также:
- Еще один развод в звездном семействе
- Дончан завалили просроченными российскими продуктами по бешеным ценам
- В РФ серьезно готовятся к прямой линии с Путиным - задавший вопрос строитель космодрома "Восточный" арестован
- Европейский суд признал, что Россия поставляет оружие на оккупированный Донбасс
- Война на Донбассе: под удар попала "чертова дюжина" российских оккупантов
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- В Лисичанске человека забили до смерти18:28
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Луганщину расстрелали авиационными ракетами17:48
- Донетчину взяли под усиленную охрану17:37
- Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума20:15
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- В Лисичанске человека забили до смерти18:28
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Луганщину расстрелали авиационными ракетами17:48
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"