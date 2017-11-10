В Покровську знайшли арсенал боєприпасів

10.11.2017 10:44

3 бойові гранати, майже 140 набоїв різного калібру, пістолет, 4 сигнальні шашки та 3 димові шашки ховав у власному будинку в Покровську (колишній Красноармійськ) 28-річний чоловік.



Співробітники Покровського відділу поліції Донеччини отримали інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає у себе вдома боєприпаси. Отримавши відповідну ухвалу суду, правоохоронці виїхали на вказану адресу.



Так, під час проведення обшуку оселі, в шафі була виявлена сумка, в які знаходились 2 гранати Ф-1, 1 граната РГД-5, 120 набоїв калібру 5,45 мм та 17 набоїв калібру 9 мм, пістолет, 4 сигнальні шашки та 3 димові шашки. А ось де чоловік взяв та навіщо зберігав ці смертоносні предмети, він пояснити відмовився.



Вилучені предмети відправлені на експертизу для подальшого дослідження.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років, повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.