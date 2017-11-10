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Вернуть газ в Авдеевку! Жебривский провел важное совещание

10.11.2017 15:27
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Вернуть газ в Авдеевку! Жебривский провел важное совещание

Сегодня, 10 ноября, губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил, то провел рабочее совещание со всеми структурами, задействованными в строительстве газопровода на Авдеевку и села Ясиноватского района.

"Как доложил мне подрядчик, на сегодняшний день уже сварено 6090 м трубы. Военные помогают техникой - предоставляют экскаваторы и грузовики. Сейчас на объекте работает три сварщика на 6 аппаратах, облгаз усилит эти позиции - своими специалистами и необходимым оборудованием", - отметил глава ОГА.

По словам Жебривского, в строительстве есть несколько "узких" мест - коммуникаций, не учтенных в проект. Плюс - лесополосы.

"Дал задание решать эти проблемы, не прекращая строительства, - отметил он, уверяя, что расчищать проблемные участки начнут уже завтра, не дожидаясь, пока газопровод подойдет к ним вплотную. - Владельцы коммуникаций, которые проходят рядом с новым газопроводом, отправят на место своих специалистов, и под их наблюдением будут проводиться работы".

Кроме того, по поручению губернатора рабочая межведомственная группа начала работать над оформлением документов, необходимых для введения газопровода в эксплуатацию, чтобы не тратить времени по завершению строительных работ на бюрократические процедуры.

Напомним, что в Авдеевку хотят начать поставлять газ из Очеретино, т.к. прежний газопровод был перебит обстрелами еще летом. С тех пор прифронтовой город – без газа.



Теги: Донбасс, Авдеевка, газ, Жебривский
 
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