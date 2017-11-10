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Везде обман: как в "ДНР" российские автобусы выдали за свои
Десять автобусов марки "Донбасс", якобы собранные в "ДНР", которые сегодня были с помпой переданы на баланс оккупированной Горловки, оказались на самом деле российскими машинами.
Вот как описывает ситуацию издание "ОстроВ":
"Власти "ДНР"уверяют, что "собственные" автобусы – это результат крупноузловой сборки, и всячески пытаются представить работу отверткой как успех машиностроительной отрасли. На самом деле машины оказались российскими "ПАЗами" "крупноузловой сборки", на которые просто-напросто прикрутили "республиканский" логотип "Донбасс".
"Работники "Донецкгормаша" знали, что собирают эти автобусы для горловчан — жителей города воинской славы, поэтому собирали автобусы с большой любовью и особенной тщательностью", - патетически заявил называющий себя "и.о. министра промышленности и торговли" Александр Грановский.
Между тем, факт более-менее серьезной сборки даже у жителей "республики" вызывает большие сомнения. Несколькими месяцами назад жители оккупированной части Донецкой области видели как около 20 белых автобусов с номерами Российской Федерации и с уже установленным логотипом "Донбасс" въехали в Донецк.
"Утром со стороны Макеевки в Донецк вошла колонна (приблизительно 20 штук) белых автобусов "Донбасс" с номерами 52 региона России", - написали пользователи социальных сетей.
Автомобильные номера 52 региона РФ выдаются в Нижегородской области, в которой работает Павловский автобусный завод (ПАО "Павловский автобус"), выпускающий знаменитые "ПАЗики".
"Как тут не порадоваться налаживанию крупноузловой сборки автобусов? Но когда знаешь, что автобусы привезли уже почти готовыми, и тут же обязали перевозчиков закупить их по цене почти на семьдесят процентов дороже, чем их рыночная стоимость, то понимаешь, что это сразу же отразится на неимущих, для которых подскочат цены на проезд. Радостно? Мне не очень….", - прокомментировал "успехи" машиностроения "ДНР" создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский".
Теги: Донбасс, Горловка, обман, ДНР, автобусы
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