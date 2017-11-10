Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій

10.11.2017 20:00

Однією із відповідей на гібридний характер бойових дій проти України з боку російсько-окупаційних військ можна вважати розробку, створення та експлуатацію у Збройних Силах України рухомого хірургічного кабінету на базі автомобілів "КрАЗ".



Як повідомляє мобільна прес-група ОТУ "Донецьк", цей незвичайний кабінет призначений для проведення як нескладних хірургічних втручань, так і для найскладніших, які потребують спеціальних умов невідкладних заходів першої лікарської допомоги у польових умовах.



– Хірургічний рухомий комплексі на базі автомобіля "КрАЗ" – це українська розробка для надання кваліфікованої допомоги для наших воїнів, які отримали поранення під час ведення бойових дій в районі АТО, – розповів Олександр, координатор відділення підсилення медичних підрозділів військового мобільного госпіталю. - Це дуже зручна, комфортна машина, укомплектована якісним та необхідним обладнанням: безтіньовими лампами, функціональними хірургічним столом та підвісною стельовою консоллю, яка забезпечує економію місця і зручність роботи, анестезіологічним обладнанням, апаратами кардіомоніторингу, штучної вентиляції легень, подачі кисню та переливання крові.



Олександр згадує, що доводилось працювати винятково на потужностях автомобільного генератора після того, коли лікарня залишилася без світла через обстріли російсько-окупаційних військ. Цей випадок на справі продемонстрував реальні можливості комплексу працювати в автономному режимі. Комплекс забезпечений джерелами води та електричного живлення тож може самостійно працювати в польових умовах добу.



– Тут можна зробити обробку ран, провести заходи зі стабілізації пацієнта, лапароцентез, торакоцентез. У холодну пору року підтримується температурний режим для того, щоб розчини не охолоджувались. Хірургічні інструменти у нас зберігаються запакованими у стерильних пакетах, готовими до використання, – додав Олександр.