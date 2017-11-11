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Яценюк и его "фронт" хотят визовый режим с Россией и миротворцев для Донбасса без "заморозки"
Партия "Народный фронт", которую возглавляет украинский экс-премьер Арсений Яценюк, предлагает ввести Украине визовый режим с Российской Федерацией, а также расширить санкции в отношении РФ – до возмещения последней ущерба, причененного Украины.
Об этом заявил Яценюк, представляя сегодня на съезде партии соответствующую резолюцию.
"Политический совет партии предлагает закрепить в решении съезда необходимость введения визового режима с Российской Федерацией", - отметил он.
В документе также говорится, что "Народный фронт" поддерживает инициативу о размещении миротворческих сил ООН на Донбассе при определенных условиях. "Эти инициативы могут поддерживаться и будут поддерживаться при условии учета именно украинских национальных интересов, чтобы нам не создали еще один замороженный конфликт", - сказал он, подчеркнув, что опыт многих миротворческих миссий заканчивается "замораживанием, а не решением конфликта – и это не должно повториться в Украине".
Кроме того, по словам Яценюка, резолюция предлагает расширять, а не снимать санкции с РФ, пока Украине не будет полностью возвращена ее территория.
"В отдельных столицах уже началась дискуссия: давайте как-то реализуем Минск в той или иной форме, чтобы быстрее снять санкции. Мы считаем это недопустимой политикой до того момента, пока не будут возращены Донецк, Луганск и Крым. Санкции против российского агрессора должны быть сохранены", - подчеркнул он.
Кроме этого, в резолюции отмечается, что необходимо расширять санкции против РФ как со стороны Украины, так и ее партнеров, пока Россия "полностью не возместит ущерб Украине и ее гражданам, причиненный вследствие вооруженной агрессии", и объединить санкции против РФ, введенные за оккупацию Донецка и Луганска, с санкциями из-за аннексии Крыма.
Отметим, что "Народный фронт" сегодня проводил в Киеве первый масштабный съезд партии с 2014 года.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Яценюк, санкции, миротворцы
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