КПВВ: товари, гроші та наркотичну речовину незаконно намагалися перемістити через лінію розмежування

11.11.2017 11:09

Державна прикордонна служба України повідомила, що учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" прибули два порожні автомобілі "Mercedes" та "Volkswagen" під керуванням громадян України, що рухалися до непідконтрольної території.



Прикордонним нарядом Краматорського загону на контрольному посту згодом було виявлено факт довантаження цих транспортних засобів товарами народного споживання. Ці автомобілі було повернуто до КПВВ для подальшого огляду. Повідомлено співробітників фіскальної служби та Національної поліції. Сума оцінки встановлюється представниками ДФС.

Також, учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" прикордонники Краматорського загону запобігли спробі незаконного переміщення через лінію розмежування грошових коштів.

Так, під час огляду автомобіля "Opel" під керуванням громадянина України, що рухався до непідконтрольної території за маршрутом Бахмут-Горлівка, прикордонним нарядом спільно з працівниками ДФС в салоні транспортного засобу було виявлено грошові кошти у розмірі близько 20 тисяч гривень. Порушника та виявлені кошти передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

Крім того, минулої доби в цьому ж КПВВ прикордонники цього ж загону виявили наркотичну речовину, яку намагалися перемістити через лінію розмежування.

У ході огляду транспортного засобу "ВАЗ" під керуванням громадянки України, що рухалась до тимчасово непідконтрольного Луганська, прикордонним нарядом за допомогою службового собаки в кармані куртки було виявлено речовину рослинного походження. Порушницю та виявлену знахідку передано співробітникам Національної поліції.