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Архив - Донецкая область

Луганское направление: силы АТО не всегда отвечали на обстрелы

11.11.2017 13:04
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Луганское направление: силы АТО не всегда отвечали на обстрелы

Незаконные вооруженные формирования совершили за минувшие сутки 17 прицельных обстрелов подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В частности, по словам полковника, в конце суток противник выпустил 3 мины калибра 82 мм по нашим опорных пунктах в районе Катериновки. Кроме того, обстреливались из 82-миллиметровых минометов позиции украинских защитников неподалеку от н.п. Донец. Также в течение суток враг дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Крымского.

Под обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия вчера шесть раз попали позиции сил АТО вблизи Луганского. Также противник трижды обстрелял позиции ВСУ в районе Зайцево - из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Несмотря на свою интенсивность, вражеский огонь не всегда представлял угрозу украинским военнослужащим, поэтому воины АТО давали адекватный ответ только в случае необходимости", - отметил Лысенко.

Напомним, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий ранены двое украинских военных.

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал сегодня, 11 ноября, карту, отображающую ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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