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Миротворцы для Донбасса: реакция Украины и России
Разработка проекта резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе находится на завершающей стадии. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала "Интер".
"У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, поскольку это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, и с Великобританией работаем", – отметил он.
По словам главы МИД, документ предусматривает работу миротворческой миссии на всей оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией, а также "гарантию безопасности для подготовки к переходному периоду".
Климкин отказался обсуждать возможную численность миссии, не подтвердив и не опровергнув названную в американских СМИ цифру, – 20 тыс. миротворцев.
При этом он подчеркнул, что для украинской стороны принципиально отсутствие в составе миссии представителей российских войск и "тех, кого Россия может использовать в своих целях".
Появилась и реакция России. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарев, комментируя материал издания The Wall Street Journal, которое со ссылкой на свои источники сообщило, что США хотят предложить России разместить на востоке Украины 20 тыс. миротворцев, заявил, что последние создадут "прямую угрозу Донбассу". Он отметил, что такое количество миротворцев равняется почти двум дивизиям. "Чем будут заниматься на востоке Украины 20 тыс. вооруженных людей?" - возмущается Бондарев, предупреждая, что такое число только создаст напряжение на востоке Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и вовсе заявил, что миротворцы ООН станут для Донбасса "оккупационными силами".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ООН, миротворцы
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