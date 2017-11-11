Оккупанты Донбасса подсовывают наблюдателям для осмотра ржавые танки, но не показывают "Грады"

11.11.2017 12:27

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 ноября), со стороны оккупантов Донбасса зафиксированы новые случаи нарушения отвода вооружения.



Так, в неподконтрольных правительству районах за соответствующими линиями отвода команда Миссии видела 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и отметила отсутствие там 12 минометов (одиннадцати ПМ-38, 120 мм, и одного 2Б11 "Сани", 120 мм).



Кроме того, наблюдателям отказали в доступе к одному из таких мест, в связи с чем им не удалось провести верификацию наличия или отсутствия там 6 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм). Как уверяют в СММ ОБСЕ, вооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в доступе на территорию комплекса, размещенного в 3 км к западу от подконтрольного "ДНР" с. Мануйловка (65 км к востоку от Донецка).



В другом месте хранения представители СММ ОБСЕ констатировали отсутствие 8 танков (трех Т-64 и пяти Т-72), при этом было заметно, что все размещенные там единицы вооружения были непригодны к использованию (все сильно поржавели, а на одной из них не было гусениц).



Кроме того, в неподконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала бронетранспортер (МТ-ЛБ), стоявший в с. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска), зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), которую грузовик буксировал в южном направлении возле Ясиноватой, а также мужчин в одежде военного типа, которые копали траншеи северо-западнее с. Стылая (34 км к югу от Донецка).