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"Скажите пулеметчику, чтобы занял позицию". Как в "ДНР" пугают наблюдателей ОБСЕ

11.11.2017 07:02
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"Скажите пулеметчику, чтобы занял позицию". Как в "ДНР" пугают наблюдателей ОБСЕ

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили об обстрелах и запугиваниях в районе разведения сил и средств у н. п. Станица Луганская, Золотое (Луганщина) и Петровское (Донетчина).

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 10 ноября), вечером 7 ноября камера СММ в подконтрольном "ДНР" Петровском зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 трассирующий снаряд с юго-востока на северо-запад в 0,1–1 км к западу (установить, в пределах участка разведения или за его пределами, не удалось); 3 взрыва неопределенного происхождения, 2 взрыва в воздухе, 2 взрыва, оцененных как разрывы снарядов, и 2 взрыва неопределенного происхождения — все в 3–5 км к западо-северо-западу (по оценке, за пределами участка разведения); 2 трассирующих снаряда с востока на запад и 6 снарядов с запада на восток в 0,5–2 км к югу (по оценке, за пределами участка разведения); а также 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–5 км к западо-северо-западу (по оценке, за пределами участка разведения).

9 ноября, осуществляя мониторинг на участках разведения в районах подконтрольных правительству Станицы Луганской и Золотого, а также в районе Петровского, наблюдатели отметили там спокойную обстановку.

В то же время, в Петровском вооруженный член "ДНР" заявил, что команде СММ запрещено запускать свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) несмотря на то, что Совместный центр контроля и координации (СЦКК) был проинформирован о запланированном полете.

Ожидая на разъяснения наблюдатели слышали, как по рации члена "ДНР" прозвучало сообщение (на русском языке): "Скажите пулеметчику, чтобы занял позицию, на всякий случай".



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
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