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Аналитик: "процесс миротворцев" для Украины идет правильно, а Трамп "зарывает себя" отношением к Путину
Известный аналитик Олег Пономарь прокомметировал встречу главы Белого Дома Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС, после которой Трамп высказал немало лестных слов в адрес президента РФ.
"Трамп делает вид, что не замечает, что Россия крайне токсична, - считает Пономарь. - Завтра Испания предоставит доказательства о вмешательстве РФ в каталунский т.н. (потому что печатался на принтерах и раздавался всем на улицах) референдум. Британия уже заявляет о вмешательстве РФ в Брекзит. Германия имеет такие же данные о вмешательстве в свои выборы. Всё разведсообщество США, НАТО имеет данные о вмешательстве РФ в выборы в США. Мюллер имеет вагон и маленькую тележку материала о целом российском спруте в окружении Трампа (кстати, возможны отставки на следующей неделе в команде Трампа). И как я писал неоднократно, поток этой информации будет нарастать, как снежный ком, в ближайшие 12 месяцев".
Именно поэтому, "когда Трамп пытается играть в доброго полицейского и говорить, что он доверяет Путину и РФ нужна США для решения мировых проблем, - это ошибка Трампа", уверен аналитик, подчеркивая, что "это могло бы работать, если бы не было всего, что описано выше, а так Трамп просто зарывает себя глубж".
"Что касается Украины, то "процесс миротворцев" идет правильно и предсказуемо, - отмечает Пономарь. - Конгресс, Волкер, мировая (Канада, спасибо) и украинская дипломатия делают отличную работу. Эта тема будет основной на наступающей завтра новой неделе".
Ранее Трамп заявил, что Путин чувствовал себя оскорбленным обвинениями во вмешательстве РФ в американские выборы. Он также рассказал, что разговор с Путиным прошел доброжелательно. "Кажется, у нас друг к другу хорошее отношение, несмотря на что мы не знаем друг друга в достаточной мере", — отметил Трамп, добавив, что у него было "две или три" коротких беседы с Путиным.
Напомним, что президенты США и РФ во время саммита АТЭС во Вьетнаме подтвердили решимость разгромить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп успели только поприветствовать друг друга во время фотосессии на саммите АТЭС во Вьетнаме.
Путин назвал обвинения во вмешательстве России в американские выборы и информацию о контактах своих "родственников" с командой Трампа "бреднями". "Я не знаю об этом ровным счетом ничего. Вообще ничего. По-моему, это все какие-то бредни", — заявил Путин на пресс-конференции.
В то же время, он отказался комментировать сообщения СМИ о том, что США намерены предложить план по размещению 20 тысяч миротворцев в Донбассе.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, миротворцы
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