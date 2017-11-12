Боевики "ДНР" захватили детский сад: данные СММ ОБСЕ

12.11.2017 17:43

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что видели вооруженных лиц у входа в детский сад в подконтрольном "ДНР" пгт Ольховатка (52 км к северо-востоку от Донецка).



"Жительница Ольховатки сообщила наблюдателям, что уже около года дети посещают детский сад при ольховатской школе, примерно в 1 км от вышеупомянутого сада", - говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 11 ноября.