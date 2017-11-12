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Архив - Донецкая область

Мирноград решил удивить

12.11.2017 16:13
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Мирноград решил удивить

В бывшем Димитрове, переименованном в рамках декоммунизации в Мирноград, на этой неделе появилось огромное колесо. Оно должно стать символом создания уникального музея.

Как сообщает ddk.dn.ua, колесо пока установлено возле здания объединения ГП "Мирноградуголь" (бывшее "Красноармейскуголь"). Но может перекочевать к шахте 5/6, на базе которой планируется создание музея промышленности.

"Подобного музея на территории нашей страны в данное время нет. В связи с этим, мы хотим ориентировочно до 15-го ноября торжественно открыть этот памятный знак", - подчеркнул секретарь горсовета Александр Пономаренко.

Планируется, что мероприятие посетят высокие гости. В том числе - бывший министр экономики (2007), секретарь СНБОУ (2005-2006), премьер-министр Украины (2001-2002) Анатолий Кинах, который является руководителем промышленно-предпринимательского сообщества Украины.

Также отмечается, что музей промышленности намерены создать на базе шахт в Донецкой и Волынской областях.



Теги: Донбасс, музей, шахта, промышленность, Мирноград (Димитров)
 
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