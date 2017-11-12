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Опубликована карта из зоны проведения АТО: стало ясно, где вчера стреляли на Донбассе
12.11.2017 12:36
Около полудня информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на 12 ноября (00:00).
Из карты видно, что горячих точек не так много, но они всё же есть. Обстрелы зафиксированы и в Донецкой, и в Луганской областях.
По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.
Теги: Донбасс, карта, АТО, ВСУ, обстрелы
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