Прицельный минометный огонь и ранение у Зайцево: подробости из зоны АТО

12.11.2017 13:11

Как заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, боевики незаконных вооруженных формирований осуществили вчера 12 прицельных обстрелов по позициям ВСУ на т.н. Луганском направлении.



Так, 4 мины калибра 120-мм противник выпустил по военнослужащим ВСУ в районе Травневого. Еще 4 мины калибра 82-мм противник выпустил вблизи Зайцев.



"Вследствие вражеских обстрелов в районе Зайцево получил ранения один защитник Украины. Он был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - отметил полковник Мотызяник. - В районе этого же населенного пункта зафиксированы неоднократные вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Из этих же видов вооружения российско-оккупационные войска вели обстрелы наших военных вблизи н.п. Луганское, Новоалександровка, Майорск, Лозовое, Екатериновка и Новолуганское. Из вооружения БМП противник вел обстрел по позициям сил АТО в районе Попасной".



По словам Мотузяника, на большинство вражеских обстрелов защитники Украины давали адекватный ответ из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.

Около полудня информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на 12 ноября (00:00).