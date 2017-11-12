Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Продукты, кирпич, разминирование – новые добрые дела от "симиков" в зоне АТО

12.11.2017 20:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Продукты, кирпич, разминирование – новые добрые дела от "симиков" в зоне АТО

Представители группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины оказали помощь гражданскому населению и группам пиротехников.

Так, "симики" из ГВС "Светлодарск" оказали гуманитарная помощь малообеспеченному населению н.п. Луганское в виде продуктовых наборов. Кроме этого, в н.п. Новолуганское офицеры CiMiC скоординировали выполнения работ по разминированию сельскохозяйственных угодий представителями организации гуманитарного разминирования THE HALO TRUST.

Представители ГВС "Бердянское" организовали встречу и сопровождение через блокпосты крупногабаритной техники по доставке строительных материалов, в частности, 2000 шт. кирпича, в н.п. Бердянское для восстановления дома местной жительницы.

В н.п. Лебединское офицеры этой же группы обсудили с руководителями сельских администраций и местным населением пути решения актуальных проблемных вопросов.

Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.



Теги: Донбасс, помощь, АТО, симики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх