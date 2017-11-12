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Слов'янська оперзона: найгучніше за тиждень
Упродовж тижня до чергової частини Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області надійшло 1016 повідомлень, 71 з них - з ознаками кримінального правопорушення.
За тиждень слов’янські поліцейські шість разів вилучали зброю та боєприпаси.
Також вони проводять перевірку "діяльності" посібника бойовиків. В 2014 році 42 - річний житель Слов’янська, почувши, що окупанти поповнюють свої лави добровольцями і обіцяють "добре" платити пішов на "службу". Після процедури реєстрації чоловік був спрямований на один з найбільших блокпостів в м-ні Черевківка.
Слов’янські поліцейські викрили шістьох чоловік у зберіганні марихуани. В загальній кількості вилучено більше 2 кг свіжезірваної та вже готової до вживання подрібненої наркотичної речовини. Вилучене направлено на експертизу.
У Слов’янському районі сварка між двома чоловіками закінчилася різаниною. Раніше судимий 49–-річний житель селища Привілля в результаті сварки зі своїм товаришем по чарці наніс йому ножове поранення в черевну порожнину. Алкогольне сп'яніння в момент вчинення правопорушення приймається судом як обтяжуюча обставина. Потерпілому проведено операцію, його життю нічого не загрожує.
Поліцейські проводять перевірку за фактом нещасного випадку на виробництві, у результаті якого загинув 51-річний водій вантажівки.
Ще в Слов'янському районі поліція затримала нелегальних лісорубів і чоловіка, який викрав трактор у свого колишнього роботодавця.
А ще в Слов’янську 17-річний підліток потрапив до лікарні, отруївшись алкоголем.
Теги: Донбасс, Славянск, полиция, криминал
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