СММ ОБСЕ час наблюдала за границей на юге Донетчины

12.11.2017 21:32

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посетили приграничный район, который не контролируется правительством.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ, находясь на протяжении около 1 часа в пункте пропуска на границе вблизи г. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели видели, что из Украины выехал 1 автомобиль с украинскими номерными знаками.



Понятно, то никто не будет гнать военную технику и живую силу "на показ". Именно поэтому сейчас ведутся разговоры о вводе миротворцев ООН, которые будут стоять у границы ПОСТОЯННО, остановив смеротносную "гуманитарку" (в виде оружия, боеприпасов и живой силы) со стороны РФ.