"Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)

12.11.2017 13:45

Известная волонтер и режиссер Леся Литвинова в интервью 5 канала рассказала о настроениях людей на оккупированной части Донбасса.



"Там - тупик. Там очень серьезный откат на много лет назад и люди не понимают перспективы. Действительно не понимают, - отмечает Леся. - Они не знают, куда регион движется дальше. Они уже поняли, что присоединение к России не будет, они уже поняли, что "ДНР" и "ЛНР" - это искусственные образования, не имеющие никакого будущего. Туда ездила моя знакомая, ей нужно было решить технические вопросы с квартирой, и она говорит, что наиболее частая мысль, которую она там слышала, - мы там (в Украине – прим. ред.) не нужны, нас не простят, нас не примут обратно. Я не слышала от первых лиц государства обращение к людям, которые остались на оккупированных территориях. Никто не сказал: "Мы с вами. Подождите, потерпите, мы сейчас ничего не можем сделать, но вы наши".





