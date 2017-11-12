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Архив - Донецкая область

В Авдеевку стабильно не довозят уголь

12.11.2017 15:17
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В Авдеевку стабильно не довозят уголь

Представители Авдеевского коксохимического завода в очередной раз выявили недостачу угля в вагонах, прибывших на АКХЗ.

Как передает avdeevka.city со ссылкой на данные авдеевского отделения полиции, от представителей АКХЗ поступило сообщении о том, что в вагонах поезда сообщением Удачная-Авдеевка выявлена недостача 7650 кг угля, а в вагонах поезда сообщением Химик-Авдеевка недосчитались и вовсе 4450 кг.

Ранее руководитель Авдеевского отделения полиции Андрей Епур рассказал avdeevka.city, что кражи угля происходят в пути следования, за пределами обслуживания Авдеевского отделения полиции (последнее относится к Покровскому отделу полиции Донетчины). По его словам, до АКХЗ не довозят от 1 о 10 тонн угля в неделю. Все факты вносятся в Единый реестр досудебных расследование по ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, Авдеевка, уголь, АКХЗ, кражи
 
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