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Архив - Донецкая область

В Донецкой области задержали два десятка боевиков "ДНР"

12.11.2017 20:04
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В Донецкой области задержали два десятка боевиков "ДНР"

Через систему стопконтроля (полицейские блокпосты) на Донетчине за неделю прошли 1700 грузовиков, более 23 тысяч единиц легкового транспорта и 42 тыс. граждан. Приостановлено 82 правонарушения.

В частности, доставлены в территориальные подразделения полиции для проверки 22 человека, которые согласно базам МВД, принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР". Также зарегистрировано 12 фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Кроме того, правоохранители установили четырех разыскиваемых преступников, одного без вести пропавшего гражданина, а также задержаны двоих граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Также выявлено 10 мигрантов, которые незаконно находились на украинской территории, задокументировано девять фактов правонарушений по линии наркотиков.

Полиция Донетчины призывает жителей и гостей региона с пониманием относиться к работе правоохранителей, подчеркивая, что все действия последних направлены исключительно на обеспечение безопасности.



Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, задержание, блокпост
 
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