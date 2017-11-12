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В Сербии открыты дела против воюющих на Донбассе
В Сербии с конца 2014 года правоохранители возбудили 45 уголовных дел в отношении наемников, принимающих участие в боевых действиях за рубежом, в том числе и на Донбассе. Об этом сообщила представительница прокуратуры Белграда Татьяна Секулич, передает Politika.
По словам Секулич, производства были открыты в отношении лиц, которые попадают под действие ст. 386а Уголовного кодекса Сербии. Отмечается, что в 2016-м правоохранители выдвинули обвинения 24 лицам.
Издание отмечает, что в 2014 году Сербия ужесточила наказание для людей, принимающих участие в военных конфликтах за рубежом, в частности, с теми, кто на Донбасс на стороне российских наемников, а также на стороне "Исламского государства" в Сирии.
Отметим, что несколько дней назад посол Украины в Сербии Александр Александрович дал интервью информационному порталу BIRN, в котором главным образом акцентировал внимание на том, что Россия использует Сербию для уничтожения Европы. В сербском Министерства иностранных обвинили украинского посла в намерениях навредить дружественным отношениям между Москвой и Белградом. И пригрозили ответными мерами. Уже известно, что Сербия срочно вызвала своего посла из Киева.
Теги: Донбасс, война, Сербия, наемник
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