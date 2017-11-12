В зоне АТО охотились на беспилотник ОБСЕ

12.11.2017 14:37

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщила о неприятном инциденте, который произошел в Донецкой области.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 11 ноября), около полудня 10 ноября, находясь в 1,5 км к востоку от подконтрольного правительству с. Богдановка (41 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии осуществили три полета мини-БПЛА вблизи участка разведения сил и средств в районе Петровского и над ним.



Первый полет над дорогой между Богдановкой и с. Викторовка (42 км к юго-западу от Донецка) прошел без каких-либо инцидентов. Во время второго запуска над Викторовкой наблюдатели услышали 3 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии 2 км к востоку от своего местоположения, на участке, где мини-БПЛА совершал полет. Команда СММ прекратила полет и выполнила безопасную посадку БПЛА.



Вскоре после этого во время третьего полета БПЛА над участком разведения сил и средств в районе Петровского наблюдатели услышали еще 3 выстрела из стрелкового оружия на неустановленном расстоянии в южно-восточном направлении. Полет БПЛА вновь был прекращен.



По оценке СММ ОБСЕ, в обоих случаях огонь из стрелкового оружия был нацелен на БПЛА. Патруль покинул этот район.



Отмечается, что оба полета проходили в присутствии офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК), который был заранее предупрежден об осуществлении этих полетов.