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Зенитки, танки и гаубицы засекли у боевиков "ДНР"
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 11 ноября), в неподконтрольной части Донетчины (захвачена пророссийской группировкой "ДНР") замечена масса вооружения.
Так, 9 ноября в неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода мини-БПЛА СММ зафиксировал, предположительно, зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10") вблизи Долгого, а уже 10 ноября наблюдатели видели 2 танка (Т-72) на грузовых платформах, стоявших примерно в 3 км к юго-востоку от с. Марьяновка (13 км к югу от Донецка), а также 13 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) вблизи с. Новоалександровка (75 км к юго-востоку от Донецка).
В тот же день мини-БПЛА СММ зафиксировал 6 БМП-1, 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ), на одном из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), в районе Долгого.
А 10 ноября члены патруля Миссии видели 1 зенитную установку (ЗУ-23) на грузовике военного типа вблизи пгт Липский (быв. Красный Октябрь, 27 км к северо-востоку от Донецка), 1 БТР-80 возле г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) и 1 бронетранспортер (типа БТР) в Донецке.
Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, СММ ОБСЕ
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