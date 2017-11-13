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Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны
Главный террорист псевдореспублики «ДНР» Александр Захарченко в интервью на одном из сепаратистких сайтов заявил, что сейчас активно ведется подготовка к наступлению, о чем информирует replyua.net.
В частности, Захарченко заявил, что сепаратисты «Донецкой народной республики» готовятся к большой войне. Он сказал: «Сейчас проводится подготовка к наступлению. Вчера на Светлодарской дуге был обстрел. Ситуация показывает, что будет большая война». Стоит отметить, что несколькими днями ранее, 11 октября Захарченко заявил, что «ДНР» может войти в состав Украины, однако только в том случае, если в Киеве изменится формат власти. Тогда он сказал: «Если у вас есть основания считать, что Донбасс должен просто войти в состав Украины, то я к этому отношусь полностью негативно. Я не вижу даже предпосылок для этого, конечно, если убить полтора миллиона населения, которые категорически против».
Напомним, ранее сегодня издание сообщало, что Александр Захарченко приказал передавать весь выращенный урожай сельскохозяйственных растений, овощей, фруктов, винограда и прочего в «госсобственность «ДНР».
Теги: Донбасс, война, ДНР, Захарченко
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