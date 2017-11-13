Казанский: вместо кафе и бутиков в Донецке открываются «обналы пенсий» и «алкомаркеты»

13.11.2017 09:00

Журналист издания «Новости Донбасса» прогулялся по улице Артема в оккупированном Россией Донецке и сфотографировал неработающие бутики и кафе. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Денис Казанский, который до украино-российской войны жил и работал в Донецке.



Казанский вспоминает, «Интертоп», «М1», «Черчиль», пиццерия «Адриано», «Изба-читальня» – все эти когда-то популярный и посещаемые дончанми заведения теперь исчезли. Журналист вспоминает, что всего несколько лет назад трудно было вообразить Донецк без этих мест. «С одной стороны я понимаю, что, скорее всего, уже не вернусь в Донецк. Это пройденный этап моей жизни. А с другой стороны – все равно жаль, что какие-то нелюди это уничтожили. В «Адриано» была неплохая пицца. В «Избе» – приятная атмосфера. А бутики делали Донецк тем старым добрым буржуазным городом, которым он был до 2014», – отметил Денис Казанский.



Он добавляет, что пока еще о том Донецке напоминают вывески-призраки, но в скором времени исчезнут и они. Вместо магазина сигар и коньяков откроется очередной «обнал пенсий» и «алкомаркет». Сейчас в тренде такие заведения в Донецке.