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Мариупольцам на 25% уменьшили субсидии
С минувшей недели мариупольцы начали получать уведомления о начислении субсидии на отопительный период 2017-2018 годов. Но в них суммы были уменьшены.
Директор департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель прокомментировал 0629 изменения в субсидиях.
По его словам, уведомления о начислении получили 80 % получателей.
“Их рассылали Укрпочтой, кроме того, часть работ взяли на себя коммунальные предприятия: “Мариупольтеплосеть”, Горводоканал, “Коммунальник”, которые разносили уведомления со своими платежками”. Осталось только 20% абонентов, у которых остались или долги, или что-то было не так с электронным делом. Их субсидии пересчитывают вручную", - отметил директор департамента.
Он также уточнил, что на размер субсидии повлияло увеличение минимального размера заработной платы, то есть, если средний размер субсидии за период 2016 - 2017 годов составлял 1900 грн, то на период 2017-2018 - в среднем 1430 грн. Таким образом, субсидии уменьшились в среднем на 25%.
“Когда считали субсидии на 2016 - 2017 годы, доходы для расчета брались за весь 2015 год. Сейчас же в связи с постановлением № 848, которое было издано летом, субсидия считается по доходам первых двух кварталов 2017 года. К тому же сейчас минимальная зарплата увеличена до 3200 грн, - отметил Ремпель и акцентировал, что на сумму субсидий еще не повлияло осеннее осовременивание пенсий.
По словам Андрея Ремпеля, пересчет субсидии с учетом повышения пенсий будет проходить в мае 2018, когда будут рассчитывать субсидию на летний период. Тогда в расчет будет входить и повышение пенсии осенью 2017.
Директор департамента социальной защиты населения также сообщил, что на сегодня 73 тысячи мариупольских семей получают субсидию. Рост получателей с момента последнего начисления вырос на 7 тысяч.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, субсидия
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