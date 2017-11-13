Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На растяжке в районе Марьинки подорвался житель Донецка

13.11.2017 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На растяжке в районе Марьинки подорвался житель Донецка

В субботу жители прифронтовой Марьинки обнаружили тело мертвого мужчины 

Тело лежало на так называемой «красной линии». Об этом сообщает пресс-служба полиции области. В Марьинский отдел полиции обратились местные жители с сообщением о том, что ночью, около трех часов, они услышали взрыв, а утром увидели тело неизвестного мужчины. Сотрудники полиции установили, что взрыв прогремел практически на передовой.

Необходимо было забрать с линии огня тело погибшего, и правоохранители обратились в эвакуационную службу. После того, как труп был вытащен, установили личность мужчины. Это оказался житель Донецка 1959 года рождения. Полиция выясняет обстоятельства, при которых погибший оказался в красной зоне. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

 

Источник: http://zi.dn.ua 

 

 

 



Автор статьи: Елена Еленина, журналист


Теги: Донецк, Донбасс, Марьинка, мина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх