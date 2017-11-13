На растяжке в районе Марьинки подорвался житель Донецка

13.11.2017 10:10

В субботу жители прифронтовой Марьинки обнаружили тело мертвого мужчины

Тело лежало на так называемой «красной линии». Об этом сообщает пресс-служба полиции области. В Марьинский отдел полиции обратились местные жители с сообщением о том, что ночью, около трех часов, они услышали взрыв, а утром увидели тело неизвестного мужчины. Сотрудники полиции установили, что взрыв прогремел практически на передовой.

Необходимо было забрать с линии огня тело погибшего, и правоохранители обратились в эвакуационную службу. После того, как труп был вытащен, установили личность мужчины. Это оказался житель Донецка 1959 года рождения. Полиция выясняет обстоятельства, при которых погибший оказался в красной зоне. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Источник: http://zi.dn.ua





