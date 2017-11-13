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Захарченко приказал отбирать весь урожай у жителей ОРДО
Главный террорист захваченной пророссийскими боевиками части Донецкой области Александр Захарченко распорядился передавать в «государственную» собственность весь выращенный урожай сельскохозяйственных растений, фруктов, овощей, винограда и прочего, пишет «Украинская правда» со ссылкой на соответствующий «указ», обнародованный на сайте псевдореспублики.
В тексте на сайте террористов отмечается: «Урожай плодов кустарников, сельскохозяйственных растений, деревьев и виноградников, который был выращен на самовольно использованных земельных участках муниципальной и государственной форм собственности, является собственностью «ДНР».
В соответствии с указом террористов, «физическим и юридическим лицам – предпринимателям, а также физическим лицам не разрешается распоряжаться урожаем, который был получен в результате самовольного использования земельных участков». Примечательно, что такой документ боевиков предоставляет право «министерству доходов и сборов «Донецкой народной республики» иметь беспрепятственный доступ к местам хранения урожая». Более того, Захарченко этим указом разрешил боевикам изымать урожай у людей. А в случае, если местные жители оккупированных территорий будут самовольно распоряжаться урожаем, который они сами же и вырастили, то они будут вынуждены возместить его стоимость.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, урожай, ДНР, ЛНР, Захарченко
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