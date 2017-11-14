Боевики "ДНР" обстреляли жилые кварталы Марьинки

14.11.2017 09:32

Под огонь вражеских минометов попали жилые кварталы Марьинки.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский на своей странице в Фейсбук.

"Как сообщает мне председатель Марьинского райгосадминистрации Владимир Мороз, обстрел продолжался примерно с 19:30 до 21 часов вечера.

С 8 утра в поселке работает обзорная группа, описывает последствия обстрела - пока зафиксировали повреждения одного частного дома - на улице Карпова, 36-а.

Поступает информация о наличии мин, которые не разорвались. Ее проверяют представители ГСЧС - они находятся на месте происшествия и осматривают территорию.

Уточненные данные по повреждений частного жилья и других последствий обстрела будут известны после завершения работы обзорной группы.