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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" обстреляли жилые кварталы Марьинки

14.11.2017 09:32
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Боевики "ДНР" обстреляли жилые кварталы Марьинки

Под огонь вражеских минометов попали жилые кварталы Марьинки.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский на своей странице в Фейсбук.
"Как сообщает мне председатель Марьинского райгосадминистрации Владимир Мороз, обстрел продолжался примерно с 19:30 до 21 часов вечера.
С 8 утра в поселке работает обзорная группа, описывает последствия обстрела - пока зафиксировали повреждения одного частного дома - на улице Карпова, 36-а.
Поступает информация о наличии мин, которые не разорвались. Ее проверяют представители ГСЧС - они находятся на месте происшествия и осматривают территорию.
Уточненные данные по повреждений частного жилья и других последствий обстрела будут известны после завершения работы обзорной группы.



Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, боевики
 
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