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«Изя Кацман» на подвале - с ним поступили также, как он поступал со своими идейными врагами
Журналист и блогер Александр Билинский прокомментировал арест в Горловке известного боевика «ДНР» Алексея Петрова (Изи Кацмана).
Об этом Билинский написал на своей странице в Фейсбук.
«Редко сейчас пишу, что происходит в оккупации, но тут случай знаковый. Уже неделю как на подвале в «МГБ» сидит один из самых публичных горловских боевиков – Алексей Петров (еще известен под псевдонимом Изя Кацман).
До 2014 года Алексей пробовал себя в горловской журналистике, а с весны вошел в бригаду Беса и участвовал практически во всех захватах. Я с ним хорошо знаком и, признаться, Петрову я кое в чем обязан. Именно благодаря ему удалось избежать плена в самом начале «русской весны» - в день захвата УВД, когда ко мне в редакцию ворвалось четверо в масках и повезли к УВД. Он тогда заступился и меня отпустили.
Впоследствии Петров стал одним из самых приближенных к еще одному главарю – Боцману, который после ухода Беса из «ДНР» некоторое время «правил» городом. И это был самый необъяснимый и кровавый период за все 3 года оккупации.
У Боцмана в плену тогда находился и мэр Горловки Евгений Клеп, который один раз выходил со мной на связь через Кацмана. Боцман был кадровым офицером спецназа ГРУ, прошедшим пять войн: две Чечни, Осетию, Африку. Он тоже покинул Горловку, а впоследствии появилось сообщение, что умер на 39 году жизни от воспаления легких. Хотя, скорее всего, «зачистили» свои.
Независимо от моего отношения к ПетровуКацману, он сразу очертил свою позицию в этой войне и сам выбрал свой путь. В 2017-м году Кацман превратился в одного из жесточайших – и фактически единственного – критика мэра-самозванца Горловки Ивана Приходько.
Он показывал, как под проливным дождем вместо асфальта кладут плитку на дорогу, поклялся «на уставе ВВ, перед высшим руководством, что не буду трогать ГАВНО» (т.е. мэра Горловки),
Вот еще его несколько цитат:
«Так, что же мы имеем ввиду, говоря -ДНР? Огрызок Донецкой области с разрушенной инфраструктурой… геморрой в заднице Империи. Болезненный, кровоточащий, требующий хирургического вмешательства…
«Я пр....ал любимую работу, семью, квартиры…всё….Я смотрю на возвратившихся ментов и прокурорских на судей и чиновников….Они Ждут..Ждут возвращения украинской власти. Сраная Партия Регионов никуда не делась. На украине, они обкатали пробные выборы и победили практически по всем городам Донбасса. В Москве, партийные бонзы, сидя в уютных кабинетах донбасских криминальных авторитетов, просто и со вкусом назначают в города Республики СЕРОВ, МЭРОВ, ПЭРОВ…У нас даже есть Народный Совет Республики…полный б...дь депутатов, которых на... никто не выбирал. Мрази и бандюки ходят в крестах, за которые мы ложили головы на Саур-Могиле и в Иловайске».
В общем ясно было: или его сожрут, или он. В итоге – его.
Сегодня появилось видео, где некая Корса, увешанная медалями от Захарченко, говорит о Петрове как о «казачке», засланном в «ДНР» СБУ. Это значит, что на Изе поставили крест.
И на подвале он оказался по одной причине – слишком громко кричал, что Горловка превратилась в гетто.
Фактически в городе не осталось ни одного человека, кто готов о чем-то в открытую говорить. Ни одного.
Пример Кацмана показателен тем, что с ним поступили также, как он поступал со своими идейными врагами. И не призрачные «бандеровцы» или «укропы», а своя, донецкая, народная власть.
И так будет со всеми, кто позволяет критику Захарченко или его пешек», - резюмирует Билинский.
Теги: Донбасс, подвал, враг, ДНР
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