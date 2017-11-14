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"Это будет Африка и захват всей Украины", - Захарченко в очередной раз стал посмешищем после заявления о миротворцах ООН. ВИДЕО

14.11.2017 09:10
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"Это будет Африка и захват всей Украины", - Захарченко в очередной раз стал посмешищем после заявления о миротворцах ООН. ВИДЕО

Панически боящийся ввода миротворцев ООН на захваченную боевиками территорию террорист Захарченко считает, что этим действием США окончательно "поработят Украину и захватят ее на всю жизнь". Инициативу Штатов о том, что они готовы в составе миротворческой Миссии дать своих 20 тысяч человек для помощи Украине, главный донецкий террорист в интервью сепаратистским каналам назвал бредом передает "Диалог.UA". "

Очередной перл" от торговца окорочками, террориста-международника, чья бабушка"была в концлагере в Рейкьявике в годы ВОВ", уже есть в Сети. Террорист рассуждая на эту тему снова завил, что "ДНР" все боятся, а разговоры о миротворцах ООН – это, по мнению главаря террористов, неуважение к Украине. "Нас, понято, никто не уважает, нас боятся. Это неуважение в первую очередь к Украине. Это будет Африка, в которую заходит контингент, и президент Африки будет под охраной войск", – хватая воздух, заявил главарь "ДНР", добавив при этом, что если это произойдет, то за введением миротворцев ООН последует захват власти в Украине.



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, миротворцы
 
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