На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах

14.11.2017 20:43

Сегодня, 14 ноября, за десять минут до закрытия контрольный пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории Украины прибыли три автобуса с пешеходами маршрута на въезд – около 150 человек. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Валерия Карпуленко, передает dnews.dn.ua.

«Чтобы не допустить нахождения граждан Украины на территории КПВВ ночью, когда боевики зачастую начинают обстрелы, было продолжено оформление пешеходов на въезд на территорию Украины, контролируемую украинскими властями. Оформление всех лиц было закончено в 17:30», – пишет Карпуленко.

Напомним, это уже второй раз за день незаконные вооруженные формирования прибегают к подобным действиям, провоцируя увеличение очередей, что особенно опасно для граждан именно в темное время суток. Так, ранее сообщалось, на КПВВ «Новотроицком» наблюдалось значительное увеличение пассажиропотока – примерно на 3 тыс. человек, что влекло замедление пропуска граждан через линию разграничения.