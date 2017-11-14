Нет смысла становиться трупом: с Донбасса сбежал главарь батальона «Ангел»

14.11.2017 20:05

Лидер террористического батальона "Ангел" Алексей Смирнов спешно покинул Донбасс и вернулся в Москву. Об этом стало известно из поста Смирнова в соцсети. Он намекнул, что в Украине ему оставаться опасно, передает Обозреватель.

"Скажу откровенно, не вижу смысла становиться очередным мертвым героем Донбасса, ибо все предпосылки к этому есть. Я ведь никогда не лез в политику, никогда не дискредитировал власть. Никогда не хаял и не очернял людей в сети, мы просто показывали жизнь на фронте как есть", – написал он.

Также Смирнов сообщил, что его батальон будет "оказывать помощь" из России террористам на Донбассе.

"Некоторые участники батальона уже мертвы и им вечная память, но не забывайте о них", – добавил он.