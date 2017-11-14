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Спасатели Славянска просят быть внимательнее к взрывоопасным устройствам
Найти сегодня «опасную игрушку» можно практически везде: в лесу, в старом окопе, на свежевспаханном поле, на собственном огороде и даже на улицах городов, сообщает zi.dn.ua.
Случаи таких находок с каждым днем увеличиваются. И если взрывные устройства серийного образца легко распознать по внешнему виду и действовать в соответствии с ситуацией, то самодельные взрывчатки, которые могут появиться на улицах города определить гораздо сложнее. Поэтому, специалисты Славянского районного управления ДСНС рекомендуют родителям обязательно проводить с детьми беседы по обращению с неизвестными и взрывоопасными предметами. Ведь от этого может зависеть их жизнь.
Взрывоопасными предметами являются любые устройства, средства, подозрительные предметы, которые способны при определенных условиях (или при воздействии на них) взрываться.
К взрывоопасным предметам относятся:
• взрывчатые вещества - химические соединения или смеси, способные под влиянием определенных внешних воздействий (нагревание, удар, трение, взрыв другого взрывного устройства) к быстрому химическому преобразованию с выделением большого количества энергии и образованием газов
• боеприпасы - изделия военной техники одноразового применения, предназначенные для поражения живой силы противника. К боеприпасам относятся: боевые части ракет, авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы (снаряды, мины), инженерные боеприпасы (противотанковые и противопехотные мины), ручные гранаты, стрелковые боеприпасы (патроны к пистолетам, карабинов, автоматов и т.п.)
• пиротехнические средства: патроны (сигнальные, осветительные, имитационные, специальные), взрывные пакеты, петарды.
• ракеты (осветительные, сигнальные), гранаты, дымовые шашки
• самодельные взрывные устройства - это устройства, в которых применен хотя бы один элемент конструкции самодельного изготовления: самодельные мины-ловушки, мины сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода, детские игрушки или вещи, привлекающие внимание.
Как правило, при нахождении серийных мин, снарядов, гранат взрослые люди немедленно вызывают специалистов, которые защищают район и обезвреживают опасные находки в установленном порядке. Другое дело - дети. Природное любопытство побуждает их на страшные эксперименты. Дети подкладывают боеприпасы в костер, испытывают их на прочность ударами, пытаются разобрать, приносят домой, во двор, в школу. Поэтому так важно объяснить последствия подобных действий, научить правилам поведения в таких ситуациях.
Помните! Одна из основных причин несчастных случаев, связанных с взрывоопасными устройствами - грубое нарушение элементарных правил безопасности. Обезвредить взрывное устройство или локализовать взрыв могут только подготовленные специалисты после вывода людей из опасной зоны. При обнаружении подозрительного предмета, немедленно сообщите об этом в Службу спасения по телефону 101 и правоохранительные органы по телефону 102.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, взрывоопасные предметы
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