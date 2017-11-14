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В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
Ранее в «ДНР» действовал мораторий на взыскание задолженностей по коммунальным платежам, но он был отменен «указом главы ДНР» №50 от 4 марта 2016 г. Об этом в комментарии местной газете сообщила адвокат Анастасия Буторкина, пишут Донецкие новости.
«Основой для обращения взыскания не только на квартиру или дом, но и на любое другое имущество, принадлежащее лицу на праве собственности, может быть только вступившее в силу судебное решение или судебный приказ. Стоит отметить, что если имеется большой долг за услуги ЖКХ, то велика вероятность его взыскания в судебном порядке», – рассказала Буторкина.
Она пояснила, что заявление в суд подает компания, поставляющая коммунальные услуги. В этом случае в «ДНР» применяется «приказное производство – упрощенное по сравнению с исковым гражданским судопроизводством в суде первой инстанции». Адвокат уточнила, что «приказное производство» характеризуется отсутствием:
вызова должника и заявителя и заслушивания их объяснений;
«судебного заседания».
«Приказное производство является альтернативным исковому. Выбор производства, в котором будет разрешено дело, является исключительным правом лица, которое обращается в суд за защитой своих прав. Сторонами в приказном производстве являются заявитель и должник», – продолжила Буторкина.
После вступления в силу «судебного приказа» исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание – забрать квартиру, дом, земельный участок, другое недвижимое имущество могут в случае отсутствия у должника достаточных денежных средств или движимого имущества. «При этом в первую очередь заберут отдельный от дома земельный участок или другое помещение. Квартиру, в которой фактически проживает должник, могут забрать лишь в последнюю очередь», – подчеркнула адвокат.
При исполнении «решения суда» об обращении взыскания на квартиру «госисполнитель ДНР» обязан учитывать размер долга. «В случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 24 тыс. руб. (10860 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 14.11.17, – прим.), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено это жилье, не осуществляется. В таком случае государственный исполнитель обязан принять все меры для исполнения решения за счет другого имущества должника», – цитирует Буторкина некое «постановление» №7-37.
«Стоит отметить, что со дня получения постановления об открытии исполнительного производства должник имеет право добровольно исполнить решение суда в течение 7 дней, т.е. погасить задолженность. Если задолженность не будет погашена в указанный срок, начнется принудительное исполнение решения, что повлечет за собой дополнительные расходы в виде исполнительного сбора в размере 10% от суммы задолженности по решению суда», – сказала она.
При этом должник имеет право обратиться в «суд ДНР» с заявлением об отсрочке или рассрочке оплаты долга с указанием уважительных причин. «Отсутствие денежных средств для оплаты может стать основанием лишь для временной рассрочки или отсрочки исполнения решения, но никак не для отмены данного решения», – резюмировала адвокат.
Напомним, что за последние полгода в «суды ДНР» выросло количество обращений от поставщиков коммунальных услуг – от энергетиков и теплосетей до эксплуатационщиков. «Такое заявление рассматривается судом в течение трех дней без вызова в суд должника. После выдачи судебного приказа суд не позднее следующего дня высылает его копию должнику»,– прокомментировала «глава судебной палаты по гражданским делам верховного суда Донецкой народной республики» Лилия Резникова.
Как сообщалось ранее, в частности, в Донецке жителей, имеющих задолженность по оплате за воду, начали отключать от услуг водоснабжения. А в Макеевке начаты отключения должников по оплате за газ.
Теги: Донбасс, долг, жилье, коммунальные услуги, ДНР
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