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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке автобус сбил женщину

14.11.2017 16:22
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В оккупированном Донецке автобус сбил женщину

 Вчера в Киевском районе оккупированного Донецка женщина-пешеход попала под колеса автобуса «БАЗ» и получила различные травмы, пишет donpress

Пресс-служба «ГАИ ДНР» сообщает, что ДТП произошло, когда водитель, подъезжая к остановке общественного транспорта «пл. Шахтерская», отвлекся от управления и проехал на красный сигнал светофора. Он сбил женщину-пешехода, переходившую в этот момент дорогу. В результате аварии она получила телесные повреждения.



Теги: Донецк, Донбасс, женщина, автобус, ДТП
 
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