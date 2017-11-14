В оккупированном Донецке автобус сбил женщину

14.11.2017 16:22

Вчера в Киевском районе оккупированного Донецка женщина-пешеход попала под колеса автобуса «БАЗ» и получила различные травмы, пишет donpress

Пресс-служба «ГАИ ДНР» сообщает, что ДТП произошло, когда водитель, подъезжая к остановке общественного транспорта «пл. Шахтерская», отвлекся от управления и проехал на красный сигнал светофора. Он сбил женщину-пешехода, переходившую в этот момент дорогу. В результате аварии она получила телесные повреждения.